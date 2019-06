Letná čitáreň v Medickej záhrade opäť otvorí svoje brány

Foto: TASR/AP

„Jej hlavným poslaním je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom Bratislavy možnosť stráviť príjemné chvíle s časopismi, denníkmi a knihami v prostredí areálu historickej Medickej záhrady”

– priblížila pre TASR riaditeľka Staromestskej knižnice Judita Kopáčiková.

K dispozícii bude opäť viac ako 50 študijných miest, v ponuke zasa 78 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov, ale tiež informačné a propagačné materiály o Bratislave.

„Návštevníci si tiež môžu bezplatne požičať a prečítať knihy vyradené zo zbierok Staromestskej knižnice a dary od občanov”

– uviedla Kopáčiková na margo malej samoobslužnej knižnice.

Počas letných mesiacov čakajú návštevníkov aj viaceré podujatia. Pre deti sú pripravené divadelné predstavenia, stretnutia s detskou literatúrou či tvorivé dielničky. Pre dospelých sú to tradičné cykly Rozprávanie o Bratislave a Čítanie v tráve. Dozvedia sa napríklad o bratislavských viechach, kaviarňach či pivárňach, ale tiež si zacestujú na Island, do Turecka či Kalifornie. Chýbať nebudú ani spoločenské hry či medzigeneračné tvorivé dielne.

Letná čitáreň bude otvorená denne, vrátane víkendov, od 10.00 do 18.00 h, a to do 31. augusta. Program je zverejnený na webovej stránke www.starlib.sk, vstup na podujatia je bezplatný.

tasr