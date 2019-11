M. Glváč končí ako podpredseda NR SR, k rezignácii vyzýva i ďalších 

– uviedol Glváč. Zároveň avizoval, že je pripravený vzdať sa aj členstva vo výbore pre kontrolu Vojenského spravodajstva. Tento krok však podmieňuje tým, že z kontrolných a bezpečnostných výborov odídu poslanci, ktorí mali kontakty s Marianom K.

– zdôraznil Glváč.

Rovnako tak vyzýva i predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára, aby sa vzdal funkcie podpredsedu NR SR, pripomína v tejto súvislosti Bugárovo stretnutie s obvineným Marianom K. po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. „Dávam mu priestor na to, aby odstúpil sám a konal, lebo v prípade, že v NR SR sa objaví návrh na jeho odvolanie, tak nevylučujem, že poslanecký klub Smer-SD takýto návrh podporí” – povedal Glváč.

Avizoval i to, že spolu s kolegami pripravia návrh na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a dúfa, že to opozícia podporí.

„Bol to práve on, kto ma s Marianom K. zoznámil, on riešil s Marianom K. biznis na Donovaloch, chodievali spolu na plesy a na koncerty. Alebo tieto kontakty sú slušné, v poriadku a neprekážajú im? Ja osobne nepoznám v politike osobu, ktorá by mala intenzívnejšie kontakty s Marianom K. ako on”