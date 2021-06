M. Klus: Slováci už môžu cestovať do Chorvátska bez obmedzení

Slováci už môžu do Chorvátska vstupovať aj bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní či o prekonaní ochorenia COVID-19. Po novom stačí iba občiansky preukaz alebo pas. Chorvátsko zaradilo Slovensko medzi zelené krajiny. Informoval o tom v piatok večer (18. 6.) na sociálnej sieti štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS).

Ilustračná fotka

"Napriek tomu cestovateľom do Chorvátska, aj na základe informácií od našich kolegov a kolegýň zo Zastupiteľského úradu SR v Záhrebe, odporúčame pred cestou vypĺňať formulár EnterCroatia pre ľahšie a rýchlejšie vybavenie na hraniciach,"

spresnil Klus. Formulár je dostupný na stránke https://entercroatia.mup.hr/.

Štátny tajomník predpokladá uvoľnenie podmienok pre Slovákov aj zo strany ďalších krajín.

"Keďže sa Slovensko po dlhých mesiacoch konečne objavilo na mape Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) ako zelené, predpokladám, že sa staneme „zelení“ aj na českom cestovateľskom semafore,"

dodal Klus. To by pre občanov Slovenska znamenalo cestovanie do Česka bez akýchkoľvek obmedzení.

TASR