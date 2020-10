M. Kolíková: Informácie o zadržaní D. Kováčika prehlbujú nedôveru v prokuratúru

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Ak by sa v prípade Kováčika preukázali podozrenia zo spájania trestných činov, znamenalo by to podľa nej hlboké spreneverenie sa poslaniu, ktoré má napĺňať.

"Takáto skutočnosť prehlbuje nedôveru v prokuratúru, ak človek na jej čele je trestne stíhaný, pričom on sám má v zásadnej kompetencii trestne stíhať tých, ktorí sa dopustili trestných činov,"

doplnila Kolíková.

Ďalej uviedla, že je momentálne o to potrebnejšie sústrediť sa na voľbu nového generálneho prokurátora, "aby na čele prokuratúry stál človek, ku ktorému máme veľkú dôveru, že bude statočný".

Národná kriminálna agentúra (NAKA) mala podľa informácií Denníka N okrem Kováčika zadržať aj vysoko postaveného policajného funkcionára špeciálneho útvaru. Hroziť im má obvinenie v súvislosti so zločineckou skupinou takáčovci.

Remišová skonštatovala, že už nikdy sa nemôže stať, aby špeciálny prokurátor nepodal ani jedinú obžalobu a zametal citlivé prípady pod koberec.

"Polícia si musí slobodne plniť svoju robotu a povinnosti a pre nás politikov je mimoriadne dôležité, aby dve kľúčové pozície v štáte - generálny prokurátor a špeciálny prokurátor - boli obsadené čestnými, statočnými a odvážnymi profesionálmi,"

upozornila. Prispieť k boju proti korupcii má aj zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku, ktorý v stredu (21. 10.) schválil parlament.

