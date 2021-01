M. Kolíková pripustila možné rozloženie plošného testovania na viac dní

Dodala, že vláda rokuje o možnostiach testovania. Podľa jej slov rokuje kabinet dlhšie, lebo potrebuje prijať dobré rozhodnutie.

Diskusia vo vláde sa podľa Kolíkovej týka aj toho, či treba viac sprísniť opatrenia a čo by to pre Slovensko znamenalo.

"Aj keby sme sa rozprávali o testovaní, že by prebehlo na celom území SR, tak aj tam sa dá k tomu pristúpiť rôznym spôsobom, to znamená dať veľký priestor ľuďom, ktorých sa to netýka,"

uviedla s tým, že by nemuselo byť povinné pre seniorov, deti či ľudí, ktorých by sa sprísňovanie opatrení nedotklo, napríklad pracujúcich z domu. Možnosť je tiež, že nebudú nútiť ľudí testovať sa v rámci jedného víkendu.

"Že tak nastavíme podmienky, aby to neznamenalo, že budú ľudia v strese, že na to musia využiť dva dni, ale nejako v priestore, v čase to rozložiť, aby to bolo lepšie zvládnuteľné aj pre okresy,"