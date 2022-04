M. Kotleba príde v dôsledku odsúdenia o mandát poslanca

Šéf ĽSNS Marian Kotleba príde o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora aj obhajcu. Poukázala na to aj organizácia Via Iuris. Parlamentný mandátový a imunitný výbor stratu mandátu zatiaľ nepotvrdil.