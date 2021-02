M. Krajčí: COVID automat sa sprísni, niektoré deti by sa mohli vrátiť do škôl - AKTUALIZOVANÉ

Od pondelka 8. februára by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podmienkou by malo byť pretestovanie rodičov takýchto detí. S podmienkou pretestovania žiakov by sa mohli do škôl vrátiť končiace ročníky stredných škôl, stredných odborných škôl a odborných učilíšť. Zároveň sa sprísni COVID automat. V utorok po zasadnutí pandemickej komisie o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že odporúčanie predloží vláde SR.