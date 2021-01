M. Krajčí: Denne na Slovensku zomiera na ochorenie COVID-19 asi 100 ľudí

Denne na Slovensku podľahne ochoreniu COVID-19 asi 100 ľudí. Počet hospitalizovaných na nový koronavírus stúpol na hodnotu 3000 ľudí. Nízke kapacity lôžok sú v Nitre, problémom však do ďalších dní môžu byť aj Košice či Banská Bystrica. V piatok to na tlačovej konferencii na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ilustračná fotka: TASR

Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa mobilita na Slovensku v posledných dňoch veľmi neznížila.

Podľa jeho slov nie je ani na úrovni zo začiatku novembra. Okrem vyššej miery hospitalizácie stúpajú aj počty osôb na umelej pľúcnej ventilácii. Tých je síce podľa Krajčího dosť, ale najväčším problémom môže byť práve chýbajúci personál. Situácia v nemocniciach sa však podľa jeho slov môže ešte zhoršiť. Pripustil, že sa možno viacero nemocníc bude musieť pretransformovať výlučne na covidové nemocnice.

Pozitívum však vidí v tom, že z karantény sa do nemocníc postupne vracajú zdravotnícki pracovníci. Avizoval, že

počas budúceho týždňa príde na Slovensko 5000 dávok vakcíny proti novému koronavírusu od spoločnosti Moderna.

Vakcíny by podľa neho mali prichádzať na Slovensko približne na týždennej báze. Do piatka sa podľa neho zaočkovalo viac ako 19.000 ľudí. Očkovacie látky boli rozdistribuované do 55 očkovacích miest.

Krajčí povedal, že v rámci vakcinácie môžu pomôcť aj mobilné výjazdové služby.

TASR