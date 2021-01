M. Krajčí: Nový variant koronavírusu sa potvrdil už aj v Bratislave

Britský variant nového koronavírusu sa už potvrdil aj v Bratislave. Oznámil to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Predpokladá, že tento variant vírusu je už distribuovaný do všetkých kútov Slovenska, a teda izolácie jednotlivých regiónov už asi nebudú pripadať do úvahy. Nemocnice na Slovensku podľa Krajčího čakajú ťažké časy. Minister o situácii už informoval aj premiéra Igora Matoviča (OĽANO). Ten avizoval mimoriadne zasadnutie vlády.