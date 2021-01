M. Krajčí: Optimálne je testovať sa každých päť dní

Opakovať testovanie na ochorenie COVID-19 je podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) optimálne každých päť dní. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike. Zopakoval, že ďalšie obchody by sa mali na Slovensku otvoriť 8. februára, ak krajina prejde na covid automat a počet pozitívnych testov klesne pod 5000. Vláda sa tiež má podľa neho zaoberať bezplatným rozdávaním respirátorov FFP2 pre seniorov či pozitívne testovaných.

Foto: TASR

"Úplne optimálne by bolo pretestovať sa každých päť dní. Keby sme toto vedeli zabezpečiť, tak by sme mohli veľmi uvoľniť opatrenia. Stále by sme vychytávali pozitívnych medzi sebou,"

skonštatoval Krajčí. Súhlasí preto s výzvami niektorých samospráv, že ak sa obyvatelia prišli počas skríningového testovania otestovať začiatkom týždňa, na testovanie by mohli prísť znova. Štát by mal takéto možnosti podporovať aj do budúcna, podľa neho to však záleží len od kapacít jednotlivých odberných miest.

Šéf rezortu zdravotníctva zároveň poznamenal, že ak by sme sa dostali do oveľa väčšieho kontinuálneho pretestovávania obyvateľov, bude si môcť krajina dovoliť ďalšie uvoľnenie opatrení.

"Jediné, čo nám môže lockdowny skrátiť, je to, že sa budú ľudia zodpovedne testovať, teda najmä tí, ktorí sa budú stretávať s inými ľuďmi, lebo tam sa infekcia šíri,"

skonštatoval. Otváranie ďalších obchodov a prevádzok za dodržiavania opatrení bude možné, ak 8. februára prejdeme na covid automat a zároveň ak bude počet infikovaných nižší ako 5000.

Minister tiež uviedol, že vláda by sa mohla už na svojom najbližšom zasadnutí budúci týždeň zaoberať aj otázkou bezplatného rozdávania respirátorov FFP2 pre seniorov či pozitívne testovaných.

"Určite to podporujem a myslím si, že teraz by to bolo veľmi správne, že pokiaľ ide človek na testovanie a je pozitívny, mal by dostať dva respirátory, lebo začne intenzívnejšie chrániť aj svoje okolie,"

doplnil Krajčí.

Minister opäť obhajoval skríningové testovanie, ktorého cieľom je vychytať v spoločnosti najinfekčnejších a najväčších šíriteľov infekcie a kde sú najväčšie ohniská nákazy. Podotkol, že špecificita antigénových testov je vysoká a to, ak je niekto pozitívne testovaný, je podľa neho "veľmi vážnym signálom", aby človek ešte viac chránil seba a okolie.

Na margo sankčného mechanizmu mimo očkovacieho poradia, ktoré prijal parlament, hovorí, že je to dobré rozhodnutie a urobil sa poriadok.

"Myslím si, že s veľkým rešpektom, aj po vyhláške, ktorú sme vydali, pristupujú jednotlivé vakcinačné centrá k poradiu. Dodržujú ho veľmi striktne,"

povedal Krajčí. Doplnil, že ruská vakcína Sputnik sa chce nechať zaregistrovať Európsku liekovou agentúrou, potom bude možnosť pre krajiny zaoberať sa aj touto možnosťou.

TASR