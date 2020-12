M. Krajčí: Pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania 

Pandemická komisia navrhne zákaz vychádzania. Ten by mal byť podobný ako pred celoplošným testovaním. Vychádzať by sa mohlo len za účelom cestovania do práce, do školy, či napríklad na nákup potravín. Dôvodom je veľmi vážna situácia okolo nového koronavírusu a zvyšujúci sa počet hospitalizácií. Po rokovaní Pandemickej komisie vlády SR to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).