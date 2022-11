M. Krajniak: Dotácie štátu na ceny energií budú priamo vo faktúrach

Vláda zastropuje ceny tepla, plynu aj elektriny pre domácností na budúci rok. V návrhu rozpočtu je na to dosť peňazí, potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Konkrétne čísla podľa neho predstavia tak, ako bolo avizované už skôr, teda začiatkom decembra. Systém dotovania cien je však už známy.

"Vo faktúrach, ktoré budú chodiť od dodávateľov, bude mať každá domácnosť vyznačené, koľko by bola cena, ak by nebola štátna dotácia a koľko bude, keď tam bude štátna dotácia,"

priblížil Krajniak.

Chcú to spraviť tak, aby bolo zvýšenie cien pre rôzne typy domácností v rôznych regiónoch Slovenska férové. Podľa Krajniaka nie je dôležité percento zvýšenia cien, ale konkrétny vplyv na domácnosť.

"Pre väčšinu domácností mi to zatiaľ vychádza v prepočtoch tak, že by to malo byť okolo 20 eur,"