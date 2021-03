M. Krajniak sa vráti do NRSR, Sme rodina ho neplánuje nominovať za šéfa SIS

Milan Krajniak (Sme rodina) sa po odchode z postu ministra práce vráti do Národnej rady (NR) SR ako poslanec. Pre TASR to potvrdila Linda Tribusová z tlačového oddelenie hnutia Sme rodina. Hnutie zároveň podľa jej slov odmieta špekulácie, že by plánovalo Krajniaka nominovať za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS).