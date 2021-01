M. Krajniak: Začalo sa pilotné očkovanie v zariadeniach sociálnych služieb

Okrem dvoch bratislavských zariadení sociálnych služieb sa majú na očkovaní podľa Krajniaka zúčastniť ďalšie zariadenia sociálnych služieb v Trenčíne, Žiline a Košiciach. Po pilotnom bude nasledovať riadne očkovanie v týchto zariadeniach po celom Slovensku.

Minister práce priblížil, že sú tri možnosti, ako sa ľudia môžu dať zaočkovať.

"Prvá možnosť už beží, a to je tá, že zamestnanci ZSS sa už mohli zaregistrovať a mnohí už aj boli zaočkovaní prostredníctvom aplikácie, ktorú pripravilo ministerstvo zdravotníctva. Druhá možnosť je, že sa takýmto spôsobom vedia objednať zamestnanci aj v skupinách a tretia možnosť, ktorú spúšťame dnes, je to, že príde mobilný očkovací tím priamo do ZSS a zaočkuje zamestnancov a klientov, ktorí o to prejavia záujem,"