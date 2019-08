M. Truban sa priznal k užitiu LSD, marihuanu mal viackrát

Predseda mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko Michal Truban sa priznal k opakovanému užívaniu marihuany a tvrdí, že pred 12 rokmi vyskúšal aj LSD. Povedal to vo videu na sociálnej sieti.

Ku komunikácii okolo jeho predchádzajúceho videa, v ktorom opisoval školákom svoje zážitky s drogami, povedal, že sa „zachoval ako politik, ktorým nikdy nechce byť“. Dodal, že marihuanu mal viackrát a nebolo to iba raz na internáte.

K pôvodne zverejnenému videu dodal, že by sa so študentmi nemalo rozprávať o drogách takým spôsobom, akým sa rozprával on.

