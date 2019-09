Maďarské fórum, SMK a Spolupatričnosť chcú byť na jednej kandidátke 

Mimoparlamentné strany Maďarské fórum (MF), SMK a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť chcú ísť do budúcoročných volieb do Národnej rady (NR) SR na spoločnej kandidačnej listine. Momentálne rokujú o technickej podobe kandidátky, ako aj o programe. Pre TASR to potvrdil predseda MF Zsolt Simon, ako aj tlačový tajomník SMK Róbert Králik.