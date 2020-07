Maďarsko sprísňuje kontrolu štátnych hraníc

Maďarská vláda sprísňuje kontrolu štátnych hraníc a od polnoci z nedele na pondelok zavádza kategorizáciu krajín podľa epidemiologického rizika. Podľa spravodajského servera Index.hu to v nedeľu oznámil šéf úradu vlády Gergely Gulyás s tým, že Chorvátsko zatiaľ zostáva v kategórii krajín, z ktorých prichádzajúci sa nemusia podriadiť zdravotnej prehliadke.

Vláda v tejto súvislosti zaviedla kategorizovanie krajín podľa rizika nákazy novým druhom koronavírusu. Osoby prichádzajúce z krajiny zaradenej do zelenej kategórie sa nemusia podrobiť zdravotnej prehliadke. Kategorizácia krajín sa bude priebežne aktualizovať.



Ľudia prichádzajúci z krajín zaradených do žltej a červenej kategórie sa podľa Gulyása musia pri vstupe na územie Maďarska na hraničnom priechode podrobiť zdravotnej prehliadke a v prípade podozrenia z infekcie pôjdu do karantény.

"Chorvátsko je zatiaľ v zelenej kategórii. Do červenej patria Albánsko, Bielorusko, Bosna, Kosovo, Severné Macedónsko, Ukrajina, ako aj väčšina krajín Afriky a Ázie. V žltej kategórii sú Bulharsko, Čína, Japonsko, Nórsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Veľká Británia a USA,"

spresnil šéf úradu vlády, podľa ktorého kabinet tak reagoval na znepokojujúci epidemiologický vývoj v susedných krajinách, aby zabránil zavlečeniu nákazy koronavírusom zo zahraničia.



V Maďarsku sa nákaza novým koronavírusom zistila v sobotu u ďalších piatich maďarských občanov, čím sa počet infikovaných zvýšil na 4234. Nepribudlo žiadne úmrtie, ich počet tak zostáva 595. Hospitalizovaných je 128 pacientov, z ktorých je päť napojených na pľúcnu ventiláciu.

