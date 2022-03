Malé a stredné nemocnice odstúpia od zmlúv so štátnou VšZP

Malé a stredné nemocnice avizujú odstúpenie od zmluvy so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). Jej poistencom by tak poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. K návrhu zmluvných podmienok od súkromných poisťovní sa vyjadria v piatok (25. 3.). TASR o tom informovali z Kancelárie Asociácie nemocníc Slovenska (ANS).

Ilustračná fotka: TASR

"Vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo financií SR, aby urýchlene pristúpilo k uvoľneniu potrebných prostriedkov pre rezort zdravotníctva a zabránili tak ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku," uviedla asociácia. Nemocnice na dofinancovanie rezortu vyzývajú opakovane.

Rokovania predstaviteľov ANS so zdravotnými poisťovňami o kompenzácii mzdového zvýšenia a nárastu prevádzkových nákladov v tomto roku sa uskutočnili v pondelok (21. 3.). ANS už skôr avizovala, že pokiaľ sa zdroje pre nemocnice nezvýšia, mohli by desiatky nemocníc od marca odstúpiť od zmlúv so všetkými zdravotnými poisťovňami.

"Kým návrh Union zdravotnej poisťovne spĺňa aspoň základné potreby nemocníc a spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera predložia finálne podmienky členom Asociácie nemocníc Slovenska do konca týždňa, VšZP ponúka 80 nemocniciam združeným v ANS podmienky, ktoré v žiadnom prípade nepokrývajú ako zákonné zvýšenie platov, tak ani nárast cien energií a inflácie. Z tohto dôvodu budeme musieť pristúpiť k odstúpeniu od zmlúv s VšZP,"

uviedla ANS v stanovisku. VšZP v pondelkovom stanovisku uviedla, že rokovania pokračujú.

"Rokovania s ANS priebežne prebiehajú, avšak doposiaľ sa nepodarilo nájsť prienik požiadaviek VšZP a zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. VšZP hľadá kompromisy, robí ústupky a predkladá alternatívne návrhy, ale zástupcovia PZS nie sú ochotní ustúpiť zo svojich požiadaviek," reagovala pre TASR Eva Peterová z oddelenia komunikácie štátnej poisťovne.

Požiadavky nemocníc podľa jej slov výrazne prekračujú aktuálne možnosti zdravotnej poisťovne a zároveň ANS pripomienkuje navrhovanú zmenu systému úhradového mechanizmu. "Zdravotná starostlivosť s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti združenými v ANS je zmluvne zabezpečená do 30. júna 2022. V prípade podania výpovede zo strany nemocníc sa táto doba skráti o jeden mesiac, teda do 31. mája 2022," ozrejmila Peterová.

Štátna poisťovňa deklarovala, že v rámci svojich možností urobí všetko pre to, aby zabránila akémukoľvek destabilizovaniu zdravotníctva.

"VšZP sa však musí správať v medziach rozpočtových pravidiel štátneho rozpočtu a úsporných opatrení a pri ich realizácii hľadáme aj súčinnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," zhrnula Peterová.

TASR