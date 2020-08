Marek Krajčí: Viaceré krajiny majú byť po novom "červené"

Viaceré krajiny, ktoré boli doposiaľ na zozname zelených, budú po novom medzi červenými. V stredu to pred rokovaním vlády SR uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Status quo podľa jeho slov doposiaľ zachovali najmä pre dovolenkové obdobie. Informovať o zmenách plánuje vo štvrtok (27. 8.).

Foto: TASR – Martin Baumann

"Nie je dobré si žiadne dovolenky plánovať na september do štandardných turistických destinácií, pretože je situácia najmä v Chorvátsku v súčasnosti naozaj veľmi kritická,"

povedal.

Tiež uviedol, že Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje informačnú kampaň o ochorení tak, aby sa eliminovali ekonomické škody. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva prichádza aj čas na to, aby do situácie vstúpili silové zložky štátu, čiže armáda a polícia, na to, aby bola situácia pod kontrolou.

Krajčí tvrdí, že je neprípustné, aby ľudia chodili do obchodov, mestskej hromadnej dopravy či uzavretých podnikov bez rúšok. Stále hovorí, že komunitné šírenie na Slovensku nie je.

TASR