Marian K. odmieta, že by bol telefón s Threemou jeho, spochybňuje aj P. Tótha

Obžalovaný v kauze falšovania televíznych zmeniek a marenia spravodlivosti Marian K. odmieta, že by bol telefón, v ktorom sa našla komunikácia cez aplikáciu Threema, jeho telefónom. Polícii ho odovzdal exsiskár a niekdajší novinár Peter Tóth, pričom to, akým spôsobom sa k nemu dostal, Marian K. spochybňuje. Uviedol to pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS).