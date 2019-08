Marian K. vypovedal na NAKA, účasť na Kuciakovej vražde popiera

Marian K. vypovedal pred vyšetrovateľ iba krátko.

„A to vzhľadom na trvalé zásahy do práva na obhajobu. Či sa to týka miestnosti číslo 4, kde sme nonstop umiestňovaní, či je to monitorovanie telefonických hovorov s obhajobou prítomnosťou príslušníkov na úrovni jeden, jeden a pol metra”

– uviedol Para. Podľa jeho slov je jeho klientovi odopieraný spánok, čo má dokazovať nariadenie, podľa ktorého má byť budený každých 30 minút.

– uviedol Para.

Marian K. mal v utorok pred vyšetrovateľmi hovoriť o sms komunikácii, ktorú mala polícia rozšifrovať v jeho mobilnom telefóne. Podľa Paru ide iba o mediálnu a politickú bublinu založenú na špekuláciách, pretože QR kódy nájdené v mobile nie je podľa neho možné priradiť ku konkrétnym ľuďom, s ktorými si mal Marian K. písať.

– skonštatoval Para.

Podľa jeho slov sa stále nedá vylúčiť, či nedošlo k manipulácii so získanou komunikáciou.

„Preto si dovolím pochybovať a samozrejme som v kontakte so znalcami a špecialistami v IT sektore, ktorí ma do tejto problematiky uvádzajú a keď to bude namieste, zverejním mnou nadobudnuté poznatky. Je podstatné to, že QR kód nie je možné priradiť ku konkrétnej osobe, to znamená, už toto narúša akúkoľvek procesnú spôsobilosť, takže zatiaľ je to na úrovni špekulácie a k špekuláciám sa zatiaľ vyjadrovať nebudeme, budeme sa riadiť faktami”