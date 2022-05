Maroš Žilinka si v čase údajnej prípravy jeho vraždy nevšimol nič mimoriadne

Súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka si v roku 2017, keď mala byť pripravovaná jeho vražda, nevšimol žiadne mimoriadne udalosti a ani okolnosti. Povedal to na utorkovom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, ktorý prípad prejednáva spolu s kauzou vraždy novinára Jána Kuciaka.

Foto: TASR

"Zaoberal som sa myšlienkami, čo by mohlo byť dôvodom, motívom. Vtedy som si povedal, že jediná vec, ktorá pripadá do úvahy, je moja práca," zdôraznil v rámci výsluchu. Pripustil, že v rámci káuz, ktorým sa venoval, pripadal do úvahy ako podozrivý Marian Kočner. Nemá na to však dôkazy. Išlo napríklad o kauzy Technopol Servis či Donovaly.

V čase údajnej prípravy Žilinkovej vraždy sa podľa jeho slov udiala jedna situácia, ktorej v tom čase neprikladal vážnosť.

"V auguste 2017 som šiel do servisu a tam technik s prekvapením povedal, že chýbajú na prednom kolese osobného automobilu štyri skrutky,"

podotkol generálny prokurátor.

Vyhlásil, že sa pozná roky so súčasným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom, ktorý figuruje v kauze tiež ako poškodený. V minulosti bol Žilinka štátnym tajomníkom na Ministerstve vnútra (MV) SR, ktorému Lipšic šéfoval.

"Po tom, ako sme skončili na MV SR, sme dlhú dobu neboli v kontakte. V roku 2017 či 2018 bola naša komunikácia sporadická," dodal Žilinka.

Obžalovaný Marian Kočner tvrdí, že Ján Kuciak písal o kauze Donovaly na základe informácií, "ktoré mu niekto účelovo dal." Zo Žilinkovho výsluchu podľa obžalovaného Mariana Kočnera vyplýva, že ho zavraždený novinár svojim článkom o kauze neohrozoval.

Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb. Okrem Tomáša Szabóa, ktorý priznal vinu, sú to aj Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Dušan Kracina a Darko Dragić.

Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala Alena Zsuzsová.

V utorok boli okrem Žilinku vypočutá aj ďalšia dvojica poškodených prokurátorov.

"Viac-menej ide o motiváciu, ktorú mohli mať obžalovaní na vykonanie skutku, ak sa ho dopustili," priblížil, aký význam môže mať ich výsluch, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Matúš Harkabus.

TASR