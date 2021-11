Matovič chce meniť zdanenie práce, navrhuje jeden odvod a jednu daň

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) chce zásadne meniť zdaňovanie práce. Navrhuje, aby bol celý systém založený na dvoch číslach - z hrubej mzdy zamestnanca má zamestnávateľ zaplatiť 39-percentný odvod a zamestnanec má z hrubej mzdy odviesť 19-percentnú daň. Povedal to počas druhej zo série tlačových konferencií o daňovo-odvodovej reforme. Navyše by to zamestnancom na Slovensku prinieslo navyše 359 miliónov eur ročne.

Podľa Matoviča sa tak daňovo-odvodové zaťaženie zníži zhruba o päť percent. Povedal, že 99 % zamestnancov v tejto krajine bude mať takto vyšší čistý príjem. Zvyšok sú ľudia, ktorí zarábajú nad 20.000 eur mesačne, tí to podľa neho dokážu oželieť.

Mzdová účtovníčka podľa jeho slov bude mať jednoduchšiu prácu, na účet finančnej správy totiž len odvedie 58 % (39 % odvod plus 19 % daň) s excelovským súborom so zoznamom zamestnancov a ich hrubej mzdy.

Rezort financií však navrhuje i ďalšie zmeny. Napríklad zavedenie zamestnaneckého aj odvodového bonusu. Zamestnanecký bonus je určený pre nízkopríjmové osoby a bol by vo výške dane. Ide o alternatívu namiesto súčasnej nezdaniteľnej časti základu dane, znamenalo by to, že príjem do 357 eur by bol oslobodený od dane a odvodov. Tento bonus však dosiahne nulovú úroveň pri hrubej mzde 1111 eur, počítať sa totiž bude podľa vzorca.

Odvodový bonus by bol, na druhej strane, odmenou pre zamestnávateľa.

"Odvodový bonus vlastne znamená, že zamestnávateľovi sa vráti späť desať percent z hrubej mzdy v prípade, ak zamestná študenta alebo zdravotne ťažko postihnutú osobu s postihnutím 50 % a viac,"

povedal Matovič a dodal, že bonus bude vo výške 20 % hrubej mzdy, ak firma zamestná človeka s postihnutím na 70 a viac %.

Pripustil však, že jednorazový prepočet miezd na novú paradigmu bude možno problematický, nazval to "zákuskom". Ide však podľa neho o jednorazové "sobotné upratovanie" systému. Rezort chystá pre firmy pomocný nástroj, ktorý im zjednoduší tento prepočet.

Ide v princípe o to, že sa k súčasnej hrubej mzde má pripočítať aj stravné, sociálny fond a rekreačné poukazy. Výpočet má ku koncu vyzerať tak, aby každý zamestnanec firmy dostal po zmene navyše rovnakú sumu - či už je to upratovačka alebo generálny riaditeľ. Vo verejnej správe sa zase bude hľadieť na všetkých zamestnancov štátu ako na pracovníkov jednej firmy. Z tohto nanovo vypočítaného základu má zamestnávateľ odviesť 39-percentný odvod a potom zamestnanec zaplatiť 19-percentnú daň.

Minister povedal, že ak by Slovensko prešlo na systém, ktorý navrhuje jeho rezort, krajina by mala najjednoduchší systém výpočtu miezd v celej Európskej únii aj OECD. Na tlačovú konferenciu priniesol návod, ako sa počítajú mzdy v súčasnosti. Keďže systém obsahuje desiatky výnimiek, návod mal vyše 7000 slov. Ním navrhnutý systém má iba 23 slov.

Takisto naznačil, že by bol rád, keby sa koalícia zhodla na ústavnej garancii nezvyšovania daňovo-odvodového zaťaženia práce. "Pokojne by som tých 23 slov dal do ústavného zákona," poznamenal.

Zmenu zdaňovania práce zafinancuje napríklad zrušenie výnimiek, hovorí Matovič

Igor Matovič verí, že zmenu zdaňovania práce zafinancuje zrušenie odvodových a daňových výnimiek, to by mohlo do štátnej pokladnice priniesť dokopy 550 miliónov eur ročne. Rezort financií sa spolieha aj na úspory z jednotného výberu odvodu a dane, na zvýšenie legálnej práce a dynamické efekty. Povedal to počas predstavovania druhej časti daňovo-odvodovej reformy.

"Dokopy, ako som hovoril, reálny plus, ktorý týmto (zmenou zdaňovania práce, pozn. TASR) zamestnanci na Slovensku získajú, je približne pol miliardy eur,"

povedal Matovič s tým, že by nebolo správne spočítať všetky efekty, ktoré vymenoval pri jednotlivých zmenách.

Čo sa týka financovania, priznal, že táto časť daňovo-odvodovej "revolúcie" by bola mierne deficitná, avšak napríklad pri časti o podpore rodín by bola zase mierne v pluse. Povedal, že všetky tri časti reformy dokopy majú mať v konečnom dôsledku nulový vplyv na rozpočet. Poslednú časť má predstaviť v utorok (16. 11.).

Minister vyčíslil, že zmena systému výpočtu miezd by štát stál zhruba 359 miliónov eur ročne. Ide tam o opatrenie, ktorým sa zavedie jeden zamestnávateľský odvod vo výške 39 % a jedna daň vo výške 19 %, ktorú zaplatí zamestnanec.

Pri zamestnaneckom bonuse pre nízkopríjmové osoby Matovičov rezort vyčíslil, že z verejných financií ukrojí 500 miliónov eur ročne. Ide o bonus vo výške dane pre tých, ktorí zarábajú málo, a takisto o alternatívu k nezdaniteľnej časti základu dane – po novom sa nebude platiť daň ani odvody do výšky príjmu 357 eur.

Pri odvodovom bonuse, ktorý má byť odmenou pre zamestnávateľa, ak zamestná študenta alebo osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyčíslil zaťaženie verejných financií na 136 miliónov eur ročne.

Minister vymenoval, že túto časť reformy by mohlo zafinancovať napríklad zrušenie odvodových výnimiek, čo by štátu ušetrilo 300 miliónov eur, zrušenie daňových výnimiek (prinieslo by to 250 miliónov eur) alebo úspory z jednotného výberu dane a odvodov (50 miliónov eur).

Konkrétne daňových výnimiek je podľa jeho slov veľké množstvo. Pri ich zrušení zdôraznil, že do rokovania s koaličnými partnermi ide "s otvorenou mysľou". "A určite nebudeme súhlasiť so zrušením napríklad daňovej výnimky pri nižšej sadzbe DPH na potraviny, zdravotnícke pomôcky alebo lieky," uistil s tým, že týmto smerom ísť nechce.

Rezort sa tiež spolieha, že nové pravidlá budú motivovať firmy zamestnávať pracovníkov legálne, legálnu prácu by to teda mohlo zvýšiť o dve percentá, na čom by štát ročne oproti súčasnému stav dostal 200 miliónov eur navyše. Takisto si rezort sľubuje 100 miliónov eur ročne navyše pre dynamické efekty nového systému zdaňovania práce.

