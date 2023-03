Matovič: Politici majú zastávať názor voličov, naši chcú voľby na jeseň

Politici majú v prvom rade zastávať názor voličov. Naši sú za septembrový termín predčasných volieb a nebudem robiť nič proti ich vôli. Vo štvrtkovej diskusnej relácii TV Joj Na hrane to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a šéf OĽANO Igor Matovič v reakcii na otázku, či hnutie zahlasuje za skorší termín predčasných volieb.

Foto: TaSR archív

Matovič kritizuje hlavu štátu Zuzanu Čaputovú, že po dohode na septembrovom termíne svoj názor zmenila. "Ústavná väčšina, 92 poslancov, rozhodla o septembri, bol by som rád, aby to prezidentka rešpektovala," povedal.

Poslanec a podpredseda mimoparlamentného Hlasu-SD Erik Tomáš Matoviča vyzval, aby prišiel do parlamentu a hlasoval za skorší, júnový termín.

"Priznajte si, že si predlžujete obdobie z čisto straníckych dôvodov. (...) Je to podľa mňa nebezpečný precedens," skonštatoval. Je mu ľúto, že prezidentka v súvislosti s predčasnými voľbami ustúpila od svojho prvotného razantného postupu.

Dotkli sa aj témy odchodu Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) z čela ministerstva zdravotníctva. Tomáš označil "ping-pong" medzi ním, Matovičom a dočasne povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) za divadlo pre voličov. Za stav sektora je podľa neho zodpovedné OĽANO.

"Rezort viedli nominanti OĽANO, to OĽANO, ktorého premiérom je Heger a ktorého predseda je Matovič," skonštatoval. Matovič podotkol, že dlhodobo tvrdil, že Lengvarský je na svoju funkciu nevhodný a "na danom mieste nebezpečný".

Šéf OĽANO nechcel hovoriť o prípadnej inej samostatnej politickej budúcnosti Hegera. "Bol by podraz voči Edovi Hegerovi, keby som predstavoval niečo, čo by mal predstaviť on. Počkajme si možno na nejaký utorok budúceho týždňa, budete vedieť viac," spresnil.

Očakáva, že následne bude Heger ako prvé garantovať, že jeho strana nebude spolupracovať s Hlasom ani opozičným Smerom-SD. "Potom je to partner, s ktorým chceme spoločne bohovať proti mafii," dodal. Tomáš zopakoval, že Hlas pôjde do volieb samostatne, tiež, že z budúcej spolupráce vylučuje OĽANO a ĽSNS.

TASR