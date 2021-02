Matovič: Stále platí, že do leta by sme mali v EÚ vedieť zaočkovať 70% dospelých

Stále platí, že do leta by sme mali v rámci Európskej únie (EÚ) vedieť zaočkovať 70 percent dospelej populácie. Po štvrtkovom (25. 2.) videosamite lídrov EÚ to vyhlásil premiér SR Igor Matovič (OĽANO) s tým, že do pár týždňov by mala byť k dispozícii aj ďalšia vakcína Johnson & Johnson, do ktorej sa vkladajú nádeje.