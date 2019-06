Medirex a Medicyt uzavreli s VšZP zmluvu, dohodli si však prechodné obdobie

Spoločnosti Medirex a Medicyt, ktoré zabezpečujú laboratórnu diagnostiku, uzavreli so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP) zmluvu. Budú tak pokračovať v spolupráci. Dohodli sa však na trojmesačnom prechodnom období, počas ktorého budú vzniknutý problém riešiť ďalej. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda predstavenstva spoločnosti Medirex Jozef Gavlas.

Foto: ilustrácia

„Zatiaľ sme problém odložili o tri mesiace, dokedy platí cenový dodatok, aj keď zmluvu sme uzatvorili na celý rok, ako je to stanovené”

– priblížil Gavlas. Ako tvrdí, nežiadajú zvýšenie ceny. Chcú dosiahnuť len preplácanie výkonov, ktoré reálne urobili a z cenníka, ktorý je daný VšZP. Obdobnú situáciu riešia naprieč všetkými poisťovňami. V systéme je podľa Gavlasa problém vo financovaní a nedostatkom peňazí.

„Jednoznačným riešením bude len dofinancovanie celého systému”

– skonštatoval.

To, že spoločnosti zabezpečujúce laboratórnu diagnostiku ukončili v piatok (31. 5.) zmluvný vzťah s VšZP, vysvetlil tým, že už nemohli ďalej znižovať ceny za výkon. Laboratóriá podľa šéfa predstavenstva spoločnosti Medirex neustále prichádzajú s dohodami so všetkými zdravotnými poisťovňami a postupne cena za vyšetrenia, respektíve za bodové hodnotenie, ktorým sú vyšetrenia hodnotené, klesá.

„V mnohých táto úroveň prípadoch dosiahla od 15 do 25 percent. Ten pokles ceny za výkon je na Slovensku markantný”

– skonštatoval. Laboratóriá podľa jeho slov na tento trend reagovali doteraz tak, že hľadali úspory vo svojich radoch. Prišiel však „bod zlomu”, na ktorý museli reagovať. Gavlas deklaruje, že všetky vzorky pacientov boli doručené do laboratórií a boli aj vyšetrené, a to aj napriek rokovaniam s VšZP i piatkovému ukončeniu zmluvného vzťahu. Rokovania so štátnou poisťovňou však podľa jeho slov budú ďalej pokračovať. VšZP pre TASR potvrdila, že došlo k dohode na uzatvorení novej zmluvy s Medirexom a Medicytom.

TASR