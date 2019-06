Menšiny očakávajú od hlavy štátu proaktivitu, tvrdí splnomocnenec L. Bukovszky

– upozornil Bukovszky.

Pripomenul, že podobne ako v ostatných oblastiach, aj v prípade uplatňovania práv národnostných menšín by sa mal prezident otvorene vyjadrovať k pozitívnym i negatívnym tendenciám v spoločnosti. Za prioritné témy, ktoré by sa mali v tomto kontexte objavovať v diskurze novej prezidentky, patrí podľa Bukovszkeho čo najširšia aplikácia jazykových práv, zdôraznenie dôležitosti národnostného školstva, efektívna podpora kultúry národnostných menšín a participácia.

– pripomenul splnomocnenec. Zároveň ocenil, že prvé vyjadrenia i rozhodnutia novej prezidentky naznačujú zmenu.

Bukovszky je otvorený myšlienke pravidelných konzultácií medzi jeho úradom a prezidentkou.

„Uvítal by som napríklad i to, ak by sa zástupca prezidentskej kancelárie, resp. člen jej odborného tímu pre menšinové otázky, ako prizvaný člen pravidelne zúčastňoval na zasadnutiach Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a mohol čerpať informácie z prvej ruky”