Mesto zvýši poplatok za parkovné, sľubuje viac parkovacích miest

Podľa magistrátu reagujú nové pravidlá na stále sa zvyšujúci počet áut v uliciach Komárna.

„Zmeny vstúpia do platnosti od začiatku júla. Jednou z nich je aj to, že parkovacie lístky si nebude potrebné kupovať až do 17., ale iba do 16. hodiny. Dve základné tarify parkovného sa zvyšujú zo 40 na 50 centov a zo 70 na 90 centov. Treba povedať, že tieto ceny sú stále nižšie ako v okolitých mestách”