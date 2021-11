Minimálny vek na získanie vodičského preukazu typu C, CE, D, DE sa má znížiť

Vodičské preukazy skupín C, CE, D a DE by mohli získavať aj mladší vodiči. Pri skupinách C a CE by sa mohol minimálny vek znížiť z 21 na 18 rokov a pri vozidlách skupín D a DE z 24 na 21 rokov, ako to platilo do roku 2013. Podmienkou má byť absolvovanie kurzu základnej kvalifikácie. Ministerstvo vnútra (MV) SR to navrhuje v novele zákona o cestnej premávke, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Slovenská legislatíva sa tak má zosúladiť so smernicou Európskej únie.