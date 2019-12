Ministerka A. Kalavská ponúkla premiérovi demisiu 

Foto: TASR – Jakub Kotian

Rozhodnutie zdôvodnila tým, že post ministra zdravotníctva patrí Smeru-SD, a keďže má so stranou "ideové rozpory" vo veci predkladaných zákonov, považuje za slušné takto konať.

„Smer-SD si ma vybral ako odborníka a ak nie je spokojný s mojou prácou, ja veľmi rada túto funkciu ponúkam”

– vyhlásila. Doplnila, že Pellegrini ju od rozhodnutia ponúknuť funkciu odhováral.

„Nesúhlasila som s tým, aby sa tento materiál vrátil naspäť” – vyhlásila na margo stiahnutej novely. Dodala tiež, že by bola radšej, keby sa o reforme nemocníc v parlamente hlasovalo. Dúfa, že materiál si osvojí ďalšia vláda.

„Trápne, smiešne až groteskné, kam sme sa dostali”

– komentovala súčasnú situáciu.

Premiér Pellegrini je presvedčený o tom, že ministerka zdravotníctva Kalavská by mala zotrvať vo funkcii. Obaja sa majú stretnúť vo štvrtok.

Ministerka pripomenula, že materiál o reforme nemocníc bol prijatý konsenzom medzi odborníkmi.

„Ja len dúfam, že ďalšia vláda alebo parlament sa vykreuje taký, kde budú ľudia s väčšou odvahou” – skonštatovala s tým, že namiesto politiky by sa malo prihliadať na odbornú stránku veci.

Kalavská tiež zdôraznila, že prišla s cieľom niečo zlepšiť.

„Nechcem, aby mi niekto vyčítal, že moja práca na ministerstve bola len tento jeden zákon”

– podotkla. Pripomenula, že v priebehu troch rokov investovali do nemocníc 240 miliónov eur, dosiahli posun pri výstavbe nemocnice na Rázsochách, spustili celonárodné skríningy a pripravovali štandardy terapeutických postupov.

Problémy zdravotníctva sú podľa nej riešiteľné, no sú potrebné systémové zmeny. Ich efekt sa však prejavuje až po čase.

„Nie je tu priestor na čiastkové riešenia, úsmevy pred kamerou”

– poznamenala. Stále si myslí, že s ústavnou a ambulantnou starostlivosťou je potrebné niečo robiť. Upozornila tiež, že podľa analýz má zdravotníctvo v roku 2025 čeliť obrovskému nedostatku personálu.

Reforma nemocníc mala pacientom priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, meranú cez lepšie výsledky liečby. Nemocnice mali postupne nastaviť kritériá, ktoré to mali zabezpečiť, ako napríklad minimálny počet výkonov za rok. Napríklad pri pôrodoch to mal byť najprv limit 320 na rok, neskôr to malo byť raz toľko. Ak by to nemocnica v budúcnosti nesplnila, zdravotná poisťovňa by jej nemohla výkony zazmluvniť.

TASR