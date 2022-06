Ministerstvo obrany navrhuje obstarať pásovú techniku od Švédska

Ministerstvo obrany (MO) SR navrhuje obstarať pásové bojové obrnené vozidlá a pásové obrnené vozidlá od Švédska.

Foto: BAE Systems

Krajina ponúkla vozidlá CV9030 s 30 milimetrovým kanónom a CV9035 s 35 milimetrovým kanónom od výrobcu BAE Hägglunds AB. Vyplýva to z vyhodnotenia zaslaných ponúk, ktoré ministerstvo predložilo do skráteného medzirezortného pripomienkového konania. Na rokovanie vlády ho má predložiť do konca júna.

Celkovo sa v projekte počíta s obstaraním 223 pásovej techniky spolu v 11 konfiguráciách. V prvej fáze realizácie projektu by sa malo obstarať 146 pásových bojových obrnených vozidiel v piatich modifikáciách. Ďalej by to malo byť šesť pásových obrnených vozidiel v dvoch modifikáciách s logistickou podporou, trenažérmi, simulátorom, muníciou a vybudovaním infraštruktúry, približuje rezort v materiáli.

Náklady na obstaranie 152 kusov vozidiel vrátane trenažérov a simulátoru sú v závislosti od vybraného variantu v rozmedzí od vyše 1,5 miliardy eur s DPH do viac ako 1,6 miliardy eur s DPH. MO poukazuje, že ide o sumu bez školení, bez logistickej podpory, súprav náhradných dielov, munície a nákladov na infraštruktúru.

"Pásové bojové obrnené vozidlá a pásové obrnené vozidlá svojím takticko-operačným určením, technickými parametrami, zbraňovými systémami, výbavou a balistickou ochranou spĺňajú kritériá strategického projektu v oblasti vyzbrojovania," ozrejmilo ministerstvo.

Dodalo, že obstaranie týchto vozidiel je najvýznamnejším krokom k naplneniu záväzku vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu. MO dostalo po oslovení krajín päť ponúk od štyroch krajín Maďarska, Švédska, Španielska a Poľska, ktoré sa do užšieho výberu nedostalo.

Proces verejného obstarávania bude ukončený podpísaním zmluvy na úrovni vláda-vláde, ktoré je predbežne plánované na koniec roka 2022.

TASR