Mladíci obvinení z napadnutia manželov v autobuse ostávajú právoplatne vo väzbe

„OS Bratislava IV dňa 2. júna vzal do väzby obvineného O. Á., a to z dôvodov tzv. útekovej, kolúznej a preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany (obvinený, prokurátor) sa vzdali práva podať sťažnosť. OS Bratislava IV zároveň 2. júna vzal do väzby obvineného S. G., a to z dôvodov tzv. útekovej a preventívnej väzby. Rozhodnutie je právoplatné, procesné strany (obvinený, prokurátor) sa vzdali práva podať sťažnosť”