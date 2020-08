Most, SMK a Spolupatričnosť podpíšu deklaráciu o spoločnom politickom subjekte

Predsedovia troch mimoparlamentných maďarských strán Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť podpíšu 20. augusta v Komárne deklaráciu o spolupráci a vytvorení spoločného politického subjektu. TASR to uviedli zástupcovia strán po minulotýždňovom stretnutí v Gombaseku, kde sa oficiálne stretli prvýkrát od parlamentných volieb. V najbližších dňoch sa začnú rokovania, kde sa budú strany rozprávať o podobe spoločného subjektu. Spolupatričnosť by ho chcela vytvoriť najneskôr do roka.