Most, SMK a Spolupatričnosť sa ešte nedohodli na rozložení síl v spoločnej strane

SMK navrhuje mať v spoločnom politickom projekte 50-percentný podiel, k čomu podľa tlačového tajomníka strany Róberta Králika nemajú Most-Híd ani Spolupatričnosť výhrady. Problém má byť v rozdelení zvyšných 50 percent. SMK tvrdí, že Spolupatričnosť žiada o štvrtinové a Most-Híd o tretinové zastúpenie. Most-Híd chce pri rozložení síl vychádzať z výsledkov posledných parlamentných volieb.

uviedol pre TASR predseda Mosta-Híd László Sólymos. Spolupatričnosť mala navrhnúť, aby o pomernom zastúpení síl v spoločnej strane rozhodli občania. Označili to za tzv. primárky.

Ideu primárok si vie Most-Híd predstaviť pri výbere lídra kandidátky a SMK by ich akceptovalo pri zostavovaní budúcej volebnej kandidátky.

reagoval Králik.

Názory sa tiež podľa SMK rôznia aj pri termíne ukončenia rokovaní a podpísania konečnej dohody o založení novej strany.

"Spolupatričnosť sa nechce nikde ponáhľať, podľa nich je ešte dosť času. Strana Most-Híd by rada ukončila rokovania do začiatku sčítania obyvateľov, čiže do 15. februára. SMK je tiež toho názoru, že nemá zmysel rokovania zbytočne naťahovať, chce ich ukončiť čím skôr,"