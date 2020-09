Muž skončil po fyzickom napadnutí v Dunaji

Podľa doterajších informácií mal mladík spolu s ďalšou osobou napadnúť muža na dunajskej promenáde medzi obchodným centrom a Starým mostom. Najprv ho mali spoločne viackrát udrieť do oblasti hlavy, načo sa poškodený dal na útek v smere na Starý most.

"Jeden z dvojice útočníkov však poškodeného dobehol a kopol ho do hrude. Ten v dôsledku tohto fyzického útoku stratil rovnováhu a spadol do Dunaja. Našťastie, neutrpel zranenia, ktoré by si vyžiadali lekársku pomoc,"