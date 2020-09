MV: Maďarsko od štvrtka otvorí aj starý hraničný priechod v Rajke

Zoznam otvorených hraničných priechodov s Maďarskom sa opäť rozšíri. Od štvrtka 10. septembra sa otvára starý hraničný priechod v Rajke. Vodiči ho budú môcť využiť doobeda v čase od 6.00 do 8.00 h a popoludní od 15.00. do 17.00 h. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Foto: TASR

Maďarská vláda pristúpila k úprave hraničných kontrol v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Určila tiež, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie Maďarska.

Zároveň vymedzila okruh osôb, ktorým umožní vstup do krajiny. Od 1. septembra do 1. októbra platí tiež zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom okrem tých s oprávnením na trvalý pobyt v Maďarsku a výnimiek uvedených v nariadení.

TASR