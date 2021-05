MZ SR sa pripravuje na to, aby si ľudia mohli vybrať vakcíny proti COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR pripravuje registráciu na očkovanie, v rámci ktorej by si občania mohli voľne vybrať vakcíny na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Možnosťou by boli aj neregistrované vakcíny. Vakcínou od AstraZenecy by sa na Slovensku malo očkovať aj ďalej. Avizoval to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) pred stredajším rokovaním vlády.