Na cintorínoch i v krematóriu zakázali manipuláciu s otvoreným ohňom

Ilustračná fotka: TASR

Zákaz manipulácie s otvoreným ohňom sa podľa Vavruša týka aj rozsvecovania kahancov a sviečok a platí až do odvolania.

Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami pre Bratislavu platí v piatok od 15.00 h do 17.00 h. V tomto čase sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu by malo byť v hlavnom meste teplo aj počas víkendu (15. - 16. 6.). V sobotu by sa mohli teploty vyšplhať na 36 stupňov Celzia. Výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami je vyhlásená od 14.00 do 17.00 h. V nedeľu by mali teploty dosiahnuť maximálne 34 stupňov Celzia.

TASR