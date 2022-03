Na hraniciach s Ukrajinou vybavili za posledných 24 hodín 10 307 osôb

Za posledných 24 hodín do nedele do 6.00 h vybavili na hraničných priechodoch pri vstupe z Ukrajiny celkovo 10.307 osôb, z toho od sobotného (12. 3.) večera do nedeľného rána 3296 osôb. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Michal Slivka.