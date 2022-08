Na predsedu TTSK bude kandidovať jeho podpredseda J. Berényi

Na predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude v tohtoročných jesenných voľbách kandidovať jeho terajší podpredseda József Berényi. Informoval o tom v utorok na tlačovej konferencii spolu s predsedom strany Aliancia Krisztiánom Forróm. Berényiho však pri kandidatúre podporuje len SMK ako jedna z troch platforiem Aliancie.

Foto: Paraméter

"Je tu veľmi ťažká a náročná doba, nie je čas na pokusy. Treba, aby Trnavský samosprávny kraj mal župana, ktorý má dostatočné skúsenosti. Kandidát, ktorý nemá skúsenosti, nebude mať čas na zaučenie sa," skonštatoval Berényi.

Pre energetickú a finančnú krízu, ale aj pre znižovanie príjmov pre kraje i samosprávy zo strany štátu nie je podľa neho čas na veľkolepé ciele, ale na reálne plány. Sľubovať preto nechce nič, na to nebude dostatok financií. Pozornosť však podľa neho treba venovať zvyšovaniu konkurencieschopnosti stredných škôl, aby študenti neodchádzali do škôl v Maďarsku či Čechách. Zvyšovať treba tiež kapacity domovov sociálnych služieb a pokračovať v rekonštrukciách ciest. Prisľúbil tiež spravodlivé rozdeľovanie financií pre jednotlivé obce a mestá v kraji, brať do úvahy by chcel ich špecifiká. Realizácia ostatných plánov a "nadcieľov" je otázkou získania peňazí z eurofondov či iných zdrojov.

Forró je presvedčený, že Berényi je vhodným kandidátom na post predsedu Trnavského kraja.

"Navyše v posledných deviatich rokoch získal ako vicežupan veľmi cenné skúsenosti. A tieto sú garanciou, zárukou, že máme odborne pripraveného kandidáta na túto pozíciu," podotkol Forró.

Na post predsedu TTSK bude za hnutie Republika kandidovať okresná predsedníčka hnutia v Galante Veronika Temňáková. Okrem nej kandidatúru ohlásili súčasný predseda Jozef Viskupič za zoskupenie 11 politických subjektov, nezávislý Martin Červenka, Martin Beluský za ĽSNS a Zdenko Čambal za koalíciu SNS - Smer-SD.

TASR