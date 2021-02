Na Slovensko by mohli prísť pomôcť zahraniční zdravotníci

Zdravotníci by mali poskytnúť starostlivosť o pacientov s ochorením COVID-19 na lôžkach oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotiek intenzívnej starostlivosti. V prípade zhoršenia situácie ministerstvo očakáva zvýšenie počtu zahraničných zdravotníkov.

"Pobyt zahraničných tímov, ktoré by prišli na územie Slovenskej republiky poskytovať zdravotnú starostlivosť, by bol len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie cieľa, predbežne očakávame, že dĺžka by bola jeden mesiac,"