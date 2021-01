Na Slovensko prídu počas pondelka a utorka ďalšie vakcíny proti COVID-19

Foto: MTI – Márton Mónus

"Celkové množstvo dávok alokované pre Slovensko v rámci zmluvy s Európskou komisiou bude v týždenných dodávkach dovezené do SR počas nasledujúcich mesiacov a kvartálov,"

priblížil.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sa už v minulosti vyjadrilo, že v krajine by malo byť zaočkovaných približne 3,3 milióna obyvateľov. Tento počet by mal byť rozložený v čase. Očkovacie látky, ktoré krajina nevyužije, môže vložiť do tzv. bazára, odkiaľ si ich v prípade potreby môže prevziať iná krajina.

Ďalšie dávky vakcín mali byť podľa rezortu zdravotníctva navezené do 25 vakcinačných centier. Počet vakcinačných centier by mal postupne dosiahnuť 79.

