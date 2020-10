Na Slovensku od soboty platí zákaz vychádzania, sú však aj výnimky

V najpostihnutejších regiónoch môžu ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádzania len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Ten nesmie byť starší ako 23. október. Na zvyšku Slovenska nie je potrebný. Počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny.

Zákaz vychádzania mimo bydliska neplatí podľa výnimiek v čase od 1.00 do 5.00 h.

Rovnako v prípade cesty na testovanie, do zamestnania, sprievodu dieťaťa do školy, návštevy najbližších potravín, lekárne, lekára či starostlivosti o blízku osobu. Výnimku má aj starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, 'venčenie' spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska. Možno tiež ísť na pohreb, poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, ako aj na čerpaciu stanicu pohonných hmôt. Výnimku má aj pobyt v prírode v okrese bydliska a dojazd do bydliska do 25. októbra.