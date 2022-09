Národná banka znížila odhad rastu HDP v 2023, Slovensko smeruje do recesie

Hrubý domáci produkt (HDP) Slovenska by mal v tomto roku vzrásť o 1,8 %, no v roku 2023 sa krajina pravdepodobne prepadne do recesie a HDP poklesne o jedno percento. V stredu to uviedol guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír pri prezentácii jesennej prognózy ekonomického a menového vývoja. NBS očakáva v budúcom roku aj výrazný rast inflácie na úroveň 18 %, v rizikovom scenári až na 22 %.

"Predpokladáme, že naša ekonomika v budúcom roku nebude rásť, ale naopak poklesne o jeden percentuálny bod," povedal Kažimír. NBS ešte v júni rátala s rastom HDP v roku 2023 o 1,4 % a s infláciou okolo 11 %.

Prognózu ovplyvnili najmä rastúce ceny energií a neistota ďalšieho vývoja na svetových trhoch, ale aj vojnového konfliktu na Ukrajine. NBS preto pripravila tri scenáre.

V strednom analytici uvažovali s rastom cien energií pre domácnosti na približne dvojnásobok. Pokiaľ by sa podarilo zastabilizovať ceny plynu a elektriny na nižšej úrovni, mohla by sa ekonomika Slovenska v budúcom roku vyhnúť recesii a rásť o niekoľko desatín percenta. To sa približuje v utorok (27. 9.) zverejnenej prognóze Ministerstva financií (MF) SR, ktorá ráta s rastom HDP o 0,6 %.

Negatívny scenár NBS ráta s poklesom HDP o viac ako štyri percentá. Situácia by sa mohla podľa Kažimíra zlepšovať v roku 2024, keď NBS očakáva rast HDP o viac ako tri percentá a poklesnúť by mala inflácia, no stále bude vyššia ako v minulých rokoch.

Dobrou správou je podľa viceguvernéra NBS Ľudovíta Ódora, že zatiaľ nie sú signály poklesu zahraničného dopytu. Bez výraznejších zmien by mala zostať aj miera nezamestnanosti. Tá by sa mala aj v nasledujúcich dvoch rokoch držať medzi 6 až 7 percentami. K tomu prispieva už aj postupné starnutie populácie a odchod silnejších ročníkov z trhu práce.

NBS sa zaoberala aj prístupom firiem a skúmala, či spoločnosti nezneužívajú súčasnú situáciu a nezvyšujú ceny nad nevyhnutnú úroveň. Marže firiem sú však podľa NBS konštantné.

