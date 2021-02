Návrh opatrení, o ktorých sa rokuje, ráta so zastavením výroby či samotestami

Foto: TASR

Informáciu priniesol Denník N, ktorý, ako píše, má k dispozícii návrh nových opatrení vlády pre boj so šírením nákazy koronavírusu.

Ide však zatiaľ len o priebežný návrh, ktorý sa ešte môže meniť. Materiál totiž musí schváliť vláda. Zatiaľ nie je jasné, kedy by ministri mali opatrenia prijať.

O zmenách režimu v aktuálnom lockdowne rokuje spolu s odborníkmi premiér Igor Matovič z OĽaNO už od utorka.

Práve zatvorenie krajiny i fabrík, o ktorom sa uvažuje, bude zrejme najdiskutovanejším bodom zmien. Matovič ešte v piatok zverejnil facebookový satatus, v ktorom píše, že zatiaľ sa nič také nechystá. Zároveň však nepopiera, že by sa tak mohlo stať neskôr.

"Vzhľadom na to, že tieto chýry (o zatvorení fabrík, pozn. red.) môžu mať devastačné účinky na investičné rozhodnutia a zásadne ovplyvniť obraz slovenského podnikateľského prostredia, musím tieto chýry dementovať. Nie je to pravda,"

napísal Matovič.

"Áno, je to úplne krajná možnosť, ktorá pripadá do úvahy a po ktorej siahli už viaceré štáty,"

dodal premiér.

Zlá situácia z ostatných týždňov zaradila Slovensko na prvé miesto vo svete v počte úmrtí na Covid-19 v prepočte na počet obyvateľov a zároveň na vedúcu priečku v počte hospitalizácií pre toto ochorenie.

Práve to je aj dôvodom, prečo sa aktuálne rokuje o ďalších opatreniach, ktoré by minimalizovali mobilitu obyvateľstva a čo najúčinnejšie zastavili šírenie nákazy ochorenia.



Nové opatrenia vlády by mali obsahovať napríklad aj zákaz návštevy prírody v inom okrese.

Školy by boli otvorené pre deti ľudí, ktorí potrebujú nevyhnutne chodiť do práce a súčasne s tým by sa malo zmeniť aj testovanie. V školách, ale aj vo firmách či domácnostiach by malo prebiehať po novom aj samotestovanie.

Validované samotesty by sa mali zasielať priamo do domácností či na pracoviská, pričom pozitívne výsledky z takýchto testov by sa následne overovali PCR testom.

Ráta sa taktiež so zmenami v liečbe. Všeobecní lekári by dostali pokyny, ako sa starať o pacientov doma.

Práve na chaos v domácej liečbe covid pozitívnych ľudí sa sťažujú mnohí pacienti, ktorým chýbajú jasné inštrukcie, ako sa doma liečiť a svojim lekárom sa často nevedia ani dovolať. Na nejasné alebo žiadne inštrukcie v stratégii liečby týchto pacientov sa však sťažujú aj samotní lekári.

Podľa priebežných návrhov by sa mala pre pozitívnych pacientov pripraviť verejne dostupné informácie, ako majú postupovať a na koho sa obrátiť. Dostať by mali aj jasné odporúčania, ako sa doma liečiť či informácie o kvalitných pulzných oxymetroch s uvedením kritických hodnôt kyslíkovej saturácie.

Novinkou by malo byť aj to, že podobne ako v Česku by mali by pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou povinné respirátory FFP2.

Platil by tiež nočný zákaz vychádzania, a to medzi 20. a 1. hodinou nadránom.

Navrhované opatrenia by mali platiť od 1. do 21. marca.

SME