Návrh prerozdelenia rezortov nie je podľa A. Kisku najšťastnejší

Návrh na prerozdelenie ministerstiev medzi budúce možné koaličné strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí v pomere 8 : 3 : 2 : 2 nepovažuje líder Za ľudí Andrej Kiska za najšťastnejší model. Uviedol to vo štvrtok po tom, ako oznámil, že jeho strana vstupuje do rokovaní o vstupe do možnej budúcej koalície.