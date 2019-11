Návrh zákona, ktorým sa majú zmeniť rodné čísla, je podľa Slovensko.Digital zlý

Vládou odobrený návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, ktorý má zmeniť súčasné rodné čísla, je podľa Ľubora Illeka z občianskeho združenia Slovensko.Digital z viacerých dôvodov zlý. Vyhlásil to vo štvrtok s tým, že v návrhu je časť o sektorových identifikátoroch, ktorá nemá opodstatnenie, je dráha a zložitá. V časti bezvýznamových identifikátorov zas podľa jeho slov nie sú známe dopady, ani to, koľko to bude stáť.