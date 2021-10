Návrh zákona o pomoci tehotným ženám posunuli poslanci do 2. čítania 

Lehota na rozmyslenie o podstúpení umelého potratu by sa mohla predĺžiť, takisto by sa mohol zaviesť osobitný príspevok pri narodení dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Tieto a ďalšie úpravy vyplývajú z návrhu zákona o pomoci tehotným ženám, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania.