Nehodu v Chorvátsku, pri ktorej zomrel Slovák, zaznamenali kamery (VIDEO)

Dopravnú nehodu na diaľnici A1 v Chorvátsku, ktorá si uplynulý štvrtok vyžiadala život slovenského občana, zaznamenali bezpečnostné kamery. Uviedol to v piatok chorvátsky spravodajský server Jutarnji.hr.

Foto archív

K nehode došlo na 51. kilometri diaľnice pri obci Novigrad na Dobri v Karlovackej župe v smere na chorvátske hlavné mesto Záhreb. Zrazili sa dovedna tri autá zo Slovenska, Srbska a Slovinska. O život prišiel 46-ročný Slovák, sedem ďalších osôb utrpelo zranenia.

Na zázname z bezpečnostnej kamery je vidieť, ako vozidlo so slovinskou štátnou poznávacou značkou prechádza z pravého jazdného pruhu diaľnice do ľavého, pričom sa zráža s ďalším autom, píše Jutarnji. Slovinské vozidlo sa následne odráža od zvodidiel a naráža do tretieho auta.

Kamery na mieste nešťastia zaznamenali, že jedno z vozidiel skončilo úplne zničené na zvodidlách na ľavej strane a druhé o niekoľko metrov ďalej na zvodidlách na opačnej strane diaľnice.

Na štátneho príslušníka Slovinska podá súd v chorvátskom meste Karlovac trestné oznámenie za spôsobenie dopravnej nehody z nedbalosti s následkom smrti a veľkých materiálnych škôd, uvádza server. Nehodu mal Slovinec spôsobiť tak, že porušil dopravné predpisy pri prechádzaní z jedného pruhu diaľnice do druhého.

Premávka bola na spomínanom úseku diaľnice v smere na Záhreb tri hodiny prerušená a tvorili sa obrovské kolóny.

