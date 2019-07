Nezaplatenú pokutu by mohli policajti v budúcnosti riešiť zadržaním EČV

Majitelia áut by po novom mohli prísť o doklady a evidenčné číslo vozidla (EČV) pre nezaplatené pokuty. Policajti by ich mohli priamo na ceste zadržať v prípade, že majiteľ vozidla nezaplatil pokutu udelenú v rámci objektívnej zodpovednosti. V novele zákona o cestnej premávke to navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR.

Ilustračná fotka: TASR

Vozidlo bez dokladov a tabuliek nebude možné používať, a preto by mohlo slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Polícia by doklady a EČV vrátila majiteľovi až po zaplatení pokuty, priblížil tlačový odbor MV SR.

Novela chce zaviesť tiež nový druh sankčného konania – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla. Dotklo by sa vodičov, ktorí s daným vozidlom v minulosti porušili pravidlá cestnej premávky, no neboli pokutovaní prostredníctvom objektívnej zodpovednosti, pretože sa nepodarilo na základe EČV zistiť adresu majiteľa. Ak policajt príde na ceste do kontaktu s týmto vozidlom, po novom by mohol uložiť rovnakú pokutu vodičovi.

V prípade, že vodič pokutu odmietne zaplatiť, bude musieť zložiť kauciu vo výške pokuty, ktorá by sa mu vrátila len po uložení riadnej pokuty. V opačnom prípade by prepadla v prospech štátu. Ak vodič nebude chcieť zaplatiť ani kauciu, mal by prísť o doklady a evidenčné číslo, navrhuje novela. Tieto opatrenia sa sústredia predovšetkým na zahraničné vozidlá, pri ktorých je na základe objektívnej zodpovednosti ťažké vymáhať uložené sankcie.

Rovnaké pravidlá ako pri predchádzajúcom bode by mala podľa návrhu polícia aplikovať aj za vedenie vozidla bez diaľničnej známky a uhradeného mýta.

Novelu z dielne MV SR už schválila vláda, po odobrení parlamentom a prezidentkou by mohla vystúpiť do platnosti 1. novembra 2019.

TASR